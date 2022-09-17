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38 минут назад

Минобороны сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном

Lenta.ru

Две роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку наступления в районе села Правдино в Херсонской области. Об этом в субботу, 17 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном
Фото: ReutersReuters

По его словам, противник предпринял попытку штурма при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады.

В ходе боев Вооруженные силы России уничтожили более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты (БМП).

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,
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