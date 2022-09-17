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20 минут назад

Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В одном из боев во время спецоперации российские бойцы столкнулись с превосходством противника в 50 раз, но сумели взять верх, а также добыли трофей – автоматический гранатомет, сообщил военнослужащий разведывательного подразделения ВС России.

Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов вышло в сторону укрепрайона ВСУ, где было найдено порядка 1 тыс. националистов, рассказал собеседник РИА «Новости».

Группе пришлось отступать с боем.

«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», – сказал источник.

Он пояснил, что сейчас группа применяет гранатомет против украинских военных.

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В ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики использовали две мобильные группы, внимание было сосредоточено на одной из групп, и украинских преследователей удалось ликвидировать. Российские военные не понесли потерь.

В пятницу Минобороны сообщило, что ВКС России в районе Николаева поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, те потеряли более 400 военных.

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