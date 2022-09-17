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28 минут назад

Киргизская погранслужба сообщила об обстреле Таджикистаном села в Баткенском районе

Елена Прошина

Таджикские военные обстреляли киргизские населенные пункты, сообщает ТАСС со ссылкой на погранслужбу Киргизии.

Киргизская погранслужба обвинила Таджикистан в обстреле села
Фото: ТАССТАСС

Огонь был открыт утром 17 сентября из минометов по селу Паскы-Арык Баткенского района. Таким образом, были нарушены достигнутые между двумя странами договоренности. В 08:55 обстрел был прекращен.

По данным ведомства, по состоянию на 09:00 (06:00 мск) обстановка на границе «характеризуется как напряженная». Ранее сообщалось, что минувшая ночь прошла без инцидентов.

Напомним, конфликт, произошедший на границе с Таджикистаном, унес жизни 24 гражданин Киргизии. Еще 87 граждан получили различные травмы.

Масштабные боевые столкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой военной техники. На этом фоне на таможенном пункте пропуска «Равод» состоялись переговоры таджикско-киргизских правительственных рабочих групп.

Также прошли переговоры лидеров Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Главы государств договорились об отводе войск от государственной границы. Также будет создана комиссия по расследованию причин произошедшего конфликта.

Армия,Эмомали Рахмонов,
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