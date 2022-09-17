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42 минуты назад

Франция проводит специализированное обучение украинских военных

Елена Прошина

По предварительным данным, власти Франции тайно проводят специализированное обучение военных Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Францию уличили в тайной подготовке украинских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил советник министра обороны, при этом Париж отказался от массового обучения украинских солдат. Согласно официальным данным, Франция с начала специальной военной операции на Украине подготовила около четырех десятков военных из Украины, большинство из которых были обучены управлять самоходными гаубицами Caesar. Однако чиновник указал на то, что под руководством французских властей могут проводиться «специализированные» учения.

По словам источника, в то время, как Великобритания предоставляет базовое обучение, Франция проводит более специализированную подготовку. При этом собеседник отказался раскрывать детали, заявив, что не будет рассказывать «обо всем», что делается в рамках этих мероприятий.

Издание отмечает, что инициативы Лондона по подготовке украинских военных будет мало, чтобы удовлетворить существующий спрос. Утверждается, что проводятся обсуждения создания учебной базы в рамках Североатлантического альянса. При этом некоторые члены НАТО считают, что наличие такого центра подтвердит заявления российских властей о том, что Альянс — не просто оборонительный союз.

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