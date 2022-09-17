Францию уличили в тайной подготовке украинских войск

По предварительным данным, власти Франции тайно проводят специализированное обучение военных Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

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Как заявил советник министра обороны, при этом Париж отказался от массового обучения украинских солдат. Согласно официальным данным, Франция с начала специальной военной операции на Украине подготовила около четырех десятков военных из Украины, большинство из которых были обучены управлять самоходными гаубицами Caesar. Однако чиновник указал на то, что под руководством французских властей могут проводиться «специализированные» учения.

По словам источника, в то время, как Великобритания предоставляет базовое обучение, Франция проводит более специализированную подготовку. При этом собеседник отказался раскрывать детали, заявив, что не будет рассказывать «обо всем», что делается в рамках этих мероприятий.