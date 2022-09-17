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43 минуты назад

Источник рассказал о нулевой эффективности американских ракет Harm

Елена Прошина

Противорадиолокационные ракеты HARM производства Соединенных Штатов показали нулевую эффективность при использовании на Украине, большая их часть удалось сбить в воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Стало известно о нулевой эффективности американских ракет Harm
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе сообщалось, что американские власти передали украинским властям противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые применяют ВС Украины с МиГ-29 и Су-27.

По словам собеседника агентства, ракеты показали практическую бесполезность в рамках боевых действий — большая их часть была сбита зенитными ракетными комплексами России, другая часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем противовоздушной обороны. При этом отдельные ракеты отказали или ударили мимо цели.

Источник отмечает, что низкая эффективность HARM связана с их средней максимальной скоростью, которая составляет чуть более 600 метров в секунду, что для российских комплексов ПВО такая не составляет проблемы. Также Киев применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов, запускающих HARM, это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем российских ПВО.

Отмечается, что ни одной РЛС системы ПВО России, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции американскими ракетами поразить не удалось. До того, как российские военные столкнулись с HARM на практике на Украине, их оценивали как эффективное и опасное средство борьбы с противовоздушной обороной.

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