Стало известно о нулевой эффективности американских ракет Harm

Противорадиолокационные ракеты HARM производства Соединенных Штатов показали нулевую эффективность при использовании на Украине, большая их часть удалось сбить в воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

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В августе сообщалось, что американские власти передали украинским властям противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые применяют ВС Украины с МиГ-29 и Су-27.

По словам собеседника агентства, ракеты показали практическую бесполезность в рамках боевых действий — большая их часть была сбита зенитными ракетными комплексами России, другая часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем противовоздушной обороны. При этом отдельные ракеты отказали или ударили мимо цели.

Источник отмечает, что низкая эффективность HARM связана с их средней максимальной скоростью, которая составляет чуть более 600 метров в секунду, что для российских комплексов ПВО такая не составляет проблемы. Также Киев применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов, запускающих HARM, это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем российских ПВО.