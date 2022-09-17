Минздрав Киргизии назвал число погибших из-за конфликта

Конфликт, произошедший на границе с Таджикистаном, унес жизни 24 гражданин Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизстана.
Отмечается, что тела поступили в медицинские организации Баткенской области. Еще 87 граждан Киргизии получили различные травмы.
Масштабные боевые столкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой военной техники.
Позднее пограничная служба Киргизии заявила, что главы спецслужб двух стран пришли к соглашению о прекращении огня. При этом спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении достигнутых договоренностей.
На этом фоне на таможенном пункте пропуска «Равод» состоялись переговоры таджикско-киргизских правительственных рабочих групп. Также прошли переговоры лидеров Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Главы государств договорились об отводе войск от государственной границы. Также будет создана комиссия по расследованию причин произошедшего конфликта.