Пушилин: боестолкновения произошли в восточной части Яровой

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что серьезные боестолкновения происходили на территории восточной части Яровой. Об этом сообщается в Telegram-канале политика. По словам Пушилина, в настоящий момент ситуация в данном районе неоднозначная.

"Сегодня [16 сентября] шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения - просто молодцы", - следует из обращения Пушилина.

Также глава ДНР добавил, что Вооруженные силы Украины хотели напасть в направлении Александровки и Крынок.

"Только шесть раз в течение сегодняшнего дня противник пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, в боевых порядках - натовские инструкторы..." - сказал Пушилин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.