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8 минут назад

Из Запорожья на Украину выдворяют неблагонадежных граждан

Ura.Ruиещё 2

Власти Запорожье решили отправить неблагонадежных граждан, обвиняемых в подрывной деятельности на освобожденных территориях, на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из Запорожья на Украину отправляют неблагонадежных граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с военно-гражданской администрацией», — цитирует представителя российского силового ведомства РИА «Новости».

Он добавил, что один из них использовал админресурс для организации митингов, а также спонсировал издания пропагандирующих террористическую деятельность. Отмечается, что российские силовики на крайнем блокпосту зачитали каждому обвиняемому то, в чем они обвиняются, а затем они были отправлены пешком в сторону Украины.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных жителей Харьковской области находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, ВСУ вылавливают людей, которые помогали российской армии. Ганчев также сообщал о репрессиях, из-за которых люди не могут покинут Харьковщину. Кроме того, СБУ начала задерживать российских учителей, преподающих в регионе. По информации Кремля, к ним применяются карательные действия. Агентство Nation News сообщало, что ВСУ не стесняются открыто красть имущество у жителей Донбасса.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.

Армия,Владимир Путин,СБУ,
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