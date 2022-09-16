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31 минуту назад

В России ответили на вопрос о поставках иностранных беспилотников

Lenta.ruиещё 2

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев прокомментировал сообщение о планах поставить в Россию иранские или турецкие беспилотники. Его слова приводит ТАСС.

В РФ ответили на вопрос о поставках иностранных дронов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос журналиста Шугаев заявил, что в России нет проблем с данной техникой, а отечественные беспилотники самые лучшие.

WP: Иран отправил в Россию первую партию беспилотников

«У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники», — заверил глава ведомства. Он добавил, что в стране «всего достаточно».

Армия,Дмитрий Шугаев,ФСВТС России,
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