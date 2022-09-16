В США описали сценарий ядерной войны между РФ и НАТО

Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО привела бы мир к ужасающим последствиям. О возможном сценарии войны рассказал доцент Принстонского университета Алекс Глейзер, который является одним из авторов симулятора столкновения под названием «План А».

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«План А» показывает, как обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга», — передает Newsweek мнение ученого.

Он объяснил, что в течение нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено порядка 90 миллионов человек. Эксперт отметил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми». Алекс Глейзер добавил, что помимо экономического и социального ущерба наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу.