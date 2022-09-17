Байден пригрозил РФ последствиями в случае применения ядерного оружия

Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Об этом сообщает CBS.

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Журналист спросил американского лидера, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений. «Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой», — подчеркнул он.

Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия Россия станет «большим изгоем в мире». «И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал условие использования страной ядерного оружия. Он заявил, что это произойдет при наличии угрозы существованию России.