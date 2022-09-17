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1 час назад

Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия

Lenta.ruиещё 9

Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Об этом сообщает CBS.

Байден пригрозил РФ последствиями в случае применения ядерного оружия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Журналист спросил американского лидера, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений. «Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой», — подчеркнул он.

Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия Россия станет «большим изгоем в мире». «И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал условие использования страной ядерного оружия. Он заявил, что это произойдет при наличии угрозы существованию России.

23 августа глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости. По ее мнению, это является «важной обязанностью премьер-министра».

Армия,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,
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