В США назвали условия поставки Киеву дальнобойных ракет для HIMARS

Новый пакет помощи включает в себя 675 миллионов долларов на то, что Украине нужно уже сейчас на войне, а также два миллиарда долларов на то, чтобы подготовить Украину, а также партнеров и союзников к будущему. Поэтому этот значительный пакет помощи, который добавляется к тем почти 15 миллиардам долларов на помощь по безопасности, которая была выделена с 24 февраля, - сообщила Бриджит Бринк.