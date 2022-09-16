В Киргизии заявили о больших потерях среди военных в боях на таджикской границе

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«Среди наших военнослужащих есть потери, их много, к сожалению», — сообщил он.

По его словам, больше всего погибших именно среди военнослужащих.

«Среди мирного населения жертв не много, потому что мы эвакуировали граждан в безопасные места», — уточнил Ташиев.

Он отметил, что перестрелка на киргизско-таджикской границе прекратилась, однако «никто не может гарантировать, что ситуация полностью стабилизировалась», добавил он.

Минздрав Киргизии сообщил ранее о 59 раненных в ходе столкновений на киргизско-таджикской границе гражданах республики. Информацию о погибших в министерстве пообещали предоставить позже.