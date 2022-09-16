Пентагон: Украину ждет продолжение "очень тяжелых" боев

Соединенных Штаты ожидают, что на Украине продолжатся «очень тяжелые бои». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, слова которого приводит ТАСС.

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«Украинцы добились некоторых успехов», — отметил представитель Пентагона.

«Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», — считает Райдер.

В ходе встречи «на полях» ШОС между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нерендрой Моди российский лидер заявил о желании «как можно быстрее» закончить конфликт с Украиной. В Киеве, по его словам, отказались от переговорного процесса. Отдельно он сообщил, что Россия отвечает на попытки терактов в зоне СВО «сдержанно», это подтверждают недавние «чувствительные» удары.