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1 час назад

Пентагон: Украину ждет продолжение "очень тяжелых" боев

Газета.Ru

Соединенных Штаты ожидают, что на Украине продолжатся «очень тяжелые бои». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, слова которого приводит ТАСС.

Пентагон: Украину ждет продолжение "очень тяжелых" боев
Фото: ReutersReuters

«Украинцы добились некоторых успехов», — отметил представитель Пентагона.

«Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», — считает Райдер.

В ходе встречи «на полях» ШОС между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нерендрой Моди российский лидер заявил о желании «как можно быстрее» закончить конфликт с Украиной. В Киеве, по его словам, отказались от переговорного процесса. Отдельно он сообщил, что Россия отвечает на попытки терактов в зоне СВО «сдержанно», это подтверждают недавние «чувствительные» удары.

После встречи Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине «антироссийский анклав для развала России». По его словам, ВС РФ начали спецоперацию именно чтобы предотвратить разрушение государства. Задача СВО, по словам Путина, остается неизменной, и она реализуется. Он также отметил, что Россия не прибегает к мощи всей армии, а использует только военнослужащих по контракту.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,ШОС,Пентагон,
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