В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Пентагон ожидает, что два ЗРК NASAMS будут доставлены на Украину в течение двух месяцев

ТАСС

Власти США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS ("Нейсемс") будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Пентагон анонсировал скорую поставку Украине комплексов NASAMS
Фото: WikipediaWikipedia

"Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того", - сказал он.

Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран

Представитель Пентагона также заявил об уверенности в том, что США смогут осуществлять дальнейшие поставки вооружений Киеву, не опасаются истощения запасов.

"Боеготовность США не находится под угрозой, и ситуация не близка к тому, чтобы она оказалась под угрозой, и мы уверены в том, что можем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе в дальнейшем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Армия,Пентагон,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители