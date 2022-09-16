Пентагон анонсировал скорую поставку Украине комплексов NASAMS

"Боеготовность США не находится под угрозой, и ситуация не близка к тому, чтобы она оказалась под угрозой, и мы уверены в том, что можем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе в дальнейшем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.