Пентагон анонсировал скорую поставку Украине комплексов NASAMS

Власти США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS ("Нейсемс") будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
"Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того", - сказал он.
Представитель Пентагона также заявил об уверенности в том, что США смогут осуществлять дальнейшие поставки вооружений Киеву, не опасаются истощения запасов.
"Боеготовность США не находится под угрозой, и ситуация не близка к тому, чтобы она оказалась под угрозой, и мы уверены в том, что можем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе в дальнейшем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.