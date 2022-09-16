Кадыров отправил элитные батальоны в Донбасс

В зону специальной военной операции в Донбассе отправились бойцы из элитных подразделений — батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что в распоряжении бойцов современная техника и передовое вооружение.
Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе. В их распоряжении современная техника и передовое вооружение. Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остается высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу, — заявил Кадыров.
Он добавил, что бойцы чеченских батальонов готовы «катком проехаться по всем позициям врага, сметая на своем пути любую угрозу целостности нашей великой державы и братскому народу».