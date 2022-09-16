В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
45 минут назад

Путин обещал Украине "более серьезный" ответ в будущем

Елена Прошина

На саммите ШОС Президент России Владимир Путин прокомментировал ход специальной военной операции, а также реакцию Кремля на подрывную деятельность со стороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин обещал Украине "более серьезный" ответ в будущем
Фото: ТАССТАСС

По словам Путина, ранее ВСУ пытались совершить теракты на территории российских ядерных объектов. По его мнению, это ничем не отличается от методов терроризма.

«Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты», – заявил он.

Путин также добавил, что в ответ на происходящее российская сторона нанесла «чувствительные предупреждающие удары».

«Совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что цель СВО не изменилась: «По ходу принимаются оперативные решения, основная цель — освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим».

В завершении президент прокомментировал предложение Киева о «гарантиях безопасности».

«Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик», – заключил президент.

Ранее Путин дал комментарий на новости о контрнаступлениях ВСУ.

Армия,Владимир Путин,ШОС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители