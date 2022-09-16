Путин обещал Украине "более серьезный" ответ в будущем

На саммите ШОС Президент России Владимир Путин прокомментировал ход специальной военной операции, а также реакцию Кремля на подрывную деятельность со стороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Путина, ранее ВСУ пытались совершить теракты на территории российских ядерных объектов. По его мнению, это ничем не отличается от методов терроризма.
«Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты», – заявил он.
Путин также добавил, что в ответ на происходящее российская сторона нанесла «чувствительные предупреждающие удары».
«Совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – сказал президент.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что цель СВО не изменилась: «По ходу принимаются оперативные решения, основная цель — освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим».
В завершении президент прокомментировал предложение Киева о «гарантиях безопасности».
«Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик», – заключил президент.
Ранее Путин дал комментарий на новости о контрнаступлениях ВСУ.