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30 минут назад

Путин исключил корректировку плана спецоперации

Lenta.ruиещё 7

Президент России Владимир Путин исключил корректировку плана специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами в ходе визита в Самарканд, Узбекистан, его цитирует ТАСС.

Путин исключил корректировку плана спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«План [СВО] корректировке не подлежит. ГенеГенеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса», — заявил он.

По его словам, работа по освобождению Донбасса продолжается, несмотря на попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Путин подчеркнул, что наступательные операции продолжаются, они идут «небольшим темпом», российская армия занимает новые территории.

Путин также отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». Он объяснил, что Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, однако украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик».

Армия,Владимир Путин,Генштаб,
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