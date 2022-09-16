В России провели учения по защите Арктики

В России провели учения по защите арктических рубежей. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

Фото: Павел Львов / РИА Новости Павел Львов / РИА Новости

«В ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс"», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что ракеты поразили сложную морскую мишень, которая имитировала отряд боевых кораблей условных противников. Цель была поражена на расстоянии свыше 400 километров, сообщили в министерстве, подчеркнув, что для выполнения стрельб подводный крейсер «Новосибирск» всплыл в акватории Северного морского пути.

Стрельбу крылатой ракетой «Оникс» также произвел береговой ракетный комплекс «Бастион» — цель была поражена на дистанции 300 километров.