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1 час назад

В России провели учения по защите Арктики

Lenta.ru

В России провели учения по защите арктических рубежей. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

В России провели учения по защите Арктики
Фото: Павел Львов / РИА НовостиПавел Львов / РИА Новости

«В ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс"», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что ракеты поразили сложную морскую мишень, которая имитировала отряд боевых кораблей условных противников. Цель была поражена на расстоянии свыше 400 километров, сообщили в министерстве, подчеркнув, что для выполнения стрельб подводный крейсер «Новосибирск» всплыл в акватории Северного морского пути.

Стрельбу крылатой ракетой «Оникс» также произвел береговой ракетный комплекс «Бастион» — цель была поражена на дистанции 300 километров.

Экспедиция «Умка-2022» проходит в Арктике с целью проверки способности и готовности защиты территории военными методами. В ней участвуют Главное командование Военно-морского флота, войска Тихоокеанского флота, Русское географическое общество и научно-исследовательские организации. Научная часть экспедиции предусматривает изучение экологического состояния арктических экосистем и анализ уровня их загрязнения.

Армия,Русское географическое общество,
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