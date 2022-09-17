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1 час назад

В Харькове произошла серия мощных взрывов

Lenta.ruиещё 1

В Харькове произошла серия мощных взрывов после ракетных ударов. При этом местные группы отказались раскрыть жителям подробности инцидента, сославшись на «военную тайну». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В Харькове произошла серия мощных взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в городе детонируют боеприпасы на одном из военных объектов. Как пишет одна из групп, удары пришлись на Индустриальный район Харькова, там виден пожар. «"Многие пишут: "Какая тайна? Был обстрел!", "Куда попали? Почему молчите?" и т.д... Было всего два прилета и, раз не говорим подробности, — значит нельзя!» — пишут местные группы.

Ранее российские войска нанесли удар по временной базе батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харькове. Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады украинских войск в районе поселка Двуречная и города Купянск в Харьковской области.

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