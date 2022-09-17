В Харькове произошла серия мощных взрывов после ракетных ударов. При этом местные группы отказались раскрыть жителям подробности инцидента, сославшись на «военную тайну». Об этом сообщает Telegram -канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в городе детонируют боеприпасы на одном из военных объектов. Как пишет одна из групп, удары пришлись на Индустриальный район Харькова, там виден пожар. «"Многие пишут: "Какая тайна? Был обстрел!", "Куда попали? Почему молчите?" и т.д... Было всего два прилета и, раз не говорим подробности, — значит нельзя!» — пишут местные группы.