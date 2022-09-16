Германия захотела создать совместную с НАТО систему ПРО

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.

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«На следующей встрече министров [обороны стран] НАТО мы надеемся достичь соглашения касательно совместной противовоздушной обороны», – приводит РИА «Новости» слова министра обороны Германии, сказанные Ламбрехт в интервью Reuters.

Как сообщается, министр не стала раскрывать подробностей относительно того, какие страны будут вовлечены в проект, поскольку переговоры еще не завершились. Вместе с тем Ламбрехт подтвердила, что рассматривается израильский противоракетный комплекс Arrow 3 производства концерна Israel Aerospace Industries.

«Мы уже говорили с Израилем и Соединенными Штатами, и не секрет, что Arrow 3 определенно является системой, которая могла бы восполнить пробел в наших возможностях», – сказала Ламбрехт.

Встреча глав Минобороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 и 14 октября, сообщила пресс-служба альянса.

В конце марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что правительство Германии обсуждает возможность размещения в стране системы ПРО по примеру Израиля. Тогда же в Израиле сообщили, что Германия рассматривает возможность покупки системы ПРО Arrow 3.