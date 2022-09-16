Пашинян раскрыл потери в результате конфликта с Азербайджаном

В результате конфликта на Азербайджанской границе с армянской стороны погибли 135 человек. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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«На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», — заявил премьер.

Напомним, что 12 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы (ВС) Армении в масштабной диверсии на границе двух стран. Согласно их заявлению, армянская сторона якобы заминировала участки между позициями армии Азербайджана и дорогами снабжения.

ВС Азербайджана предприняли «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии», что привело к боевому столкновению между странами. 13 сентября стороны договорились о прекращении огня.