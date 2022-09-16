В Германии раскрыли причину отказа Запада передать танки Украине

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл объяснил, почему Запад не передает Украине танки. Как сообщает «Лента.ру», причина в договоренности между членами НАТО.

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«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — сказал член бундестага.

При этом Клингбейл отметил, что ситуация на Украине будет находиться под постоянным наблюдением, что поможет Германии принимать правильные дальнейшие шаги.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада начали передавать Киеву различные вооружения, в том числе и тяжелые, вроде реактивных систем залпового огня, зенитных самоходных установок и других.