Пограничников Киргизии обвинили в атаке на Таджикистан

Пограничники Киргизии в пятницу утром напали на ряд населенных пунктов Таджикистана. Такое заявление опубликовал пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, передает ТАСС.

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Как говорится в сообщении, атака началась примерно в 04:50 по местному времени (02:50 мск). Сотрудники пограничной службы с заставы «Коктош» Баткенского отряда Киргизии обстреляли пограничную заставу «Душанбе» отряда «Исфара» Таджикистана. В пресс-центре подчеркнули, что Киргизия нарушила договоренность о неиспользовании тяжелого вооружения.

Отмечается, что Киргизия нанесла удары примерно по 10 населенным пунктам Таджикистана.

В пресс-службе также уточнили, что в 06:30 по местному времени, (04:30 мск) страны условились о прекращении огня, однако военнослужащие Киргизии нарушили договоренность и продолжили обстрел населенных пунктов Таджикистана из всех имеющихся у них видов оружия и военной техники.