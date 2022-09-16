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36 минут назад

В Таджикистане сообщили об атаке киргизских пограничников на таджикские населенные пункты

Елена Прошина

Пограничники Киргизии в пятницу утром напали на ряд населенных пунктов Таджикистана. Такое заявление опубликовал пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, передает ТАСС.

Пограничников Киргизии обвинили в атаке на Таджикистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, атака началась примерно в 04:50 по местному времени (02:50 мск). Сотрудники пограничной службы с заставы «Коктош» Баткенского отряда Киргизии обстреляли пограничную заставу «Душанбе» отряда «Исфара» Таджикистана. В пресс-центре подчеркнули, что Киргизия нарушила договоренность о неиспользовании тяжелого вооружения.

Отмечается, что Киргизия нанесла удары примерно по 10 населенным пунктам Таджикистана.

В пресс-службе также уточнили, что в 06:30 по местному времени, (04:30 мск) страны условились о прекращении огня, однако военнослужащие Киргизии нарушили договоренность и продолжили обстрел населенных пунктов Таджикистана из всех имеющихся у них видов оружия и военной техники.

Ранее стало известно, что в результате столкновений на границе с Таджикистаном по предварительной информации четверо военнослужащих Киргизии получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии.

Армия,ГКНБ Таджикистана,
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