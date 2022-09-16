В США опасаются планов России и Китая

США обеспокоены усилением взаимодействия армий России и Китая в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Подобное развитие событий ставит под угрозу международную безопасность. Об этом написал обозреватель Крис Осборн в журнале National Interest.

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В своей статье он указал, что новая возможность армий России и Китая оперативно обмениваться информацией между различными родами войск станет поводом для сильного беспокойства у многих лиц в Пентагоне.

Осборн отметил, что совместные учения России и Китая и активное взаимодействие армий двух стран и без того беспокоили руководство США, однако эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы представляют куда более значительную угрозу. Автор статьи подчеркнул, что если войска России и Китая смогут совместно координировать свои действия сразу в нескольких областях, то эта угроза возрастет в несколько раз.

Как говорится в публикации, учения «Восток-2022» предусматривали использование двухсторонней связи «воздух-земля».