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21 минуту назад

В США опасаются планов России и Китая

Елена Прошина

США обеспокоены усилением взаимодействия армий России и Китая в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Подобное развитие событий ставит под угрозу международную безопасность. Об этом написал обозреватель Крис Осборн в журнале National Interest.

В США опасаются планов России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей статье он указал, что новая возможность армий России и Китая оперативно обмениваться информацией между различными родами войск станет поводом для сильного беспокойства у многих лиц в Пентагоне.

Осборн отметил, что совместные учения России и Китая и активное взаимодействие армий двух стран и без того беспокоили руководство США, однако эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы представляют куда более значительную угрозу. Автор статьи подчеркнул, что если войска России и Китая смогут совместно координировать свои действия сразу в нескольких областях, то эта угроза возрастет в несколько раз.

Как говорится в публикации, учения «Восток-2022» предусматривали использование двухсторонней связи «воздух-земля».

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин по итогам учений заявил, что боевые корабли России и Китая отработали массированные удары по авианосным группировкам. Он подчеркнул, что авиация и боевые корабли РФ и КНР действовали совместно.

Армия,Крис Осборн,Александр Фомин,Пентагон,
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