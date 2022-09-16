Погранслужба Киргизии сообщила о стрельбе со стороны Таджикистана

Несколько пограничных отрядов Киргизии подверглись обстрелу со стороны военнослужащих Таджикистана. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Госкомитета Национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

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Как говорится в сообщении, обстрел позиций пограничных отрядов Киргизии начался в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также заставы «Самаркандек». Застава находится в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в результате минометного обстрела со стороны Киргизии два пограничника Таджикистана погибли и еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в администрации таджикистанского приграничного города Исфара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после инцидента заявила, что Москва готова помочь Киргизии и Таджикистану урегулировать вспыхнувший конфликт.