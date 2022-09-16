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43 минуты назад

Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье

Елена Прошина

США выразили готовность помочь Еревану и Баку урегулировать вспыхнувший конфликт мирным путем. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственного департамента.

Блинкен: США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что за последние несколько дней Блинкен уже второй раз ведет телефонный разговор с Пашиняном.

Как говорится в распространенном сообщении дипломатического ведомства США, государственный секретарь Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ходе боевых действий на границе Армении и Азербайджана. Он также намерен помочь установить новый мир между странами.

Вашингтон отметил, что из кризиса на Закавказье есть только один выход — мирное урегулирование конфликта. Блинкен заявил, что будет лично заниматься этим вопросом, уточняется в заявлении государственного департамента США.

Ранее на границе Армении и Азербайджана вспыхнул военный конфликт, ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за обострение ситуации. В Ереване утверждают, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением беспилотников и артиллерии. В Баку заявили, что армянские военнослужащие обстреляли позиции войск Азербайджана на границе.

Армия,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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