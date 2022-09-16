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21 минуту назад

МВД ЛНР: сообщения Киева о минировании сеют панику

Елена Прошина

Киев распространяет дезинформацию о минировании ряда учреждений города Луганска, чтобы посеять панику среди местного населения. Такое заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР, передает РИА Новости.

МВД ЛНР: сообщения Киева о минировании сеют панику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал представитель ЦОС, ранее в дежурную часть МВД поступили сообщения о минировании медицинского университета в Луганске, а затем и министерства здравоохранения ЛНР. Уточняется, что в вышеуказанные места были направлены кинологи с собаками, сотрудники МЧС и МВД для тщательного обыска объектов и прилегающих территорий. Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудники ведомств так и не нашли ничего подозрительного, информация о минировании оказалась ложной.

Представитель МВД выразил уверенность, что дезинформация о минировании всего лишь один из способов «украинских националистов» посеять панику среди мирного населения ЛНР.

В то же время глава ЛНР Леонид Пасечник заверил, что любая попытка Киева вновь вернуть Луганскую Народную Республику под свой контроль встретит яростное сопротивление и будет отбита. Такое заявление он сделал на встрече с родственниками погибших солдат.

Пасечник подчеркнул, что оснований для паники нет, так как союзные войска гарантируют безопасность границ республики.

«На нашу территорию враг допущен не будет», — сказал он.

Армия,Леонид Пасечник,
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