Чем уникален морской зенитный комплекс «Панцирь-М»

Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 станет первым носителем уникального зенитного комплекса ближнего радиуса действия «Панцирь-М» из числа корветов, строящихся на Зеленодольском заводе в Татарстане. Об этом сообщил гендиректор корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. Корабль будет передан ВМФ до конца текущего года. Как полагают эксперты, установка «Панциря-М» значительно усилит потенциал «Циклона» в сфере ПВО. Данный комплекс оснащён ракетным и пушечным вооружением, а также современными системами фиксации всех типов воздушных угроз. Максимальная дальность поражения целей из «Панциря-М» составляет 20 км. По мнению экспертов, такое средство ПВО имеет смысл установить на многие российские корветы и фрегаты.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов РИА Новости / Виталий Белоусов

До конца текущего года Военно-морской флот России получит малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

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«Циклон» станет первым носителем уникального зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М» из числа корветов, строящихся в АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (входит в «Ак Барс»).

«Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22800 «Каракурт» и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького (входят в корпорацию «Ак Барс». — RT). Надеемся, что будет дальнейшая серия с «Панцирем». В этом году мы будем сдавать (ВМФ. — RT) первый корабль — «Циклон», — сказал Мистахов.

Отмечается, что ранее по штату корабли проекта 22800 оснащались зенитной установкой типа АК-630. Данный комплекс ведёт огонь из шестиствольного автомата АО-18 калибра 30 мм. Система отличается высокой скорострельностью, однако наибольшая эффективность огня из неё достигается на расстоянии менее 1 км, тогда как дальность перехвата целей из «Панциря-М» может достигать 20 км.

Первым из корветов проекта 22800, который получил ЗРПК, стал корабль «Одинцово». Он вошёл в состав Военно-морского флота в конце 2020 года.

Разработчиком МРК проекта 22800 является Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) «Алмаз». За небольшие размеры, но солидные боевые качества корабли получили шифр «Каракурт». По информации «Алмаза», корветы способны поражать критически важные объекты противника в береговой зоне и самостоятельно отражать удары средств воздушного нападения противника.

В зависимости от установленных агрегатов и вооружения водоизмещение МРК проекта 22800 составляет 860—900 т, скорость — 30—35 узлов (55,6—64,8 км/ч), дальность плавания — 2500—2800 миль, автономность — 12 суток, экипаж — 39 человек. Главным ударным средством «Каракурта» являются восемь крылатых ракет «Калибр».

Адаптация к палубе

Как заявил в беседе с RT капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, размещение системы «Панцирь-М» на кораблях проекта 22800 существенно усилит потенциал их противоракетной и противовоздушной обороны.

«Каракурты» являются носителями мощного ударного вооружения, но при этом у них недостаточно сильная ПВО. Если исходить из заявленных характеристик проекта, то «Каракурты» должны уметь действовать в одиночку, без прикрытия. Для этого им априори необходимо более серьёзное средство самообороны», — пояснил Дандыкин.

«Панцирь-М» представляет собой морскую модификацию одноимённого наземного ЗРПК, получившего высокие оценки военных ВС РФ за эффективность в реальных боевых условиях.

Как отметил в беседе с RT военный обозреватель Сергей Ищенко, в нашей стране сложился порядок, при котором новейшие средства ПВО создаются сначала для нужд сухопутных войск, а затем их адаптируют к специфике флота.

«Так, например, было с ЗРК «Оса» и С-300. Сейчас мы имеем «оморяченный» «Панцирь». Возникла необходимость адаптировать его к стрельбе с корабельной палубы, то есть в условиях постоянной качки. Наши специалисты хорошо потрудились над созданием средств стабилизации, радиолокационного и другого оборудования», — рассказал Ищенко.

Морской «Панцирь» был разработан тульским конструкторским бюро приборостроения (КБП) им. А.Г. Шипунова холдинга «Высокоточные комплексы». Как утверждают на предприятии, их детище способно решать весь круг задач противовоздушной обороны и противостоять новейшими средствами нападения.

«Панцирь-М» может поражать самолёты, вертолёты, БПЛА, ракеты и другие типы высокоточного оружия, а также обстреливать надводные и береговые цели.

В арсенал ЗРПК входят два 30-мм шестиствольных зенитных автомата АО-18КД с боекомплектом по 500 снарядов на каждый. Темп стрельбы из одной пушки составляет 4000—5000 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — 890 м/с.

РИА Новости / Виталий Белоусов

Автоматы могут вести огонь бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до 4 км.

Ракетное вооружение в боевом модуле «Панциря-М» представлено восьмью пусковыми установками. Для стрельбы из них применяются зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 57Э6-Е1 с твердотопливными ускорителями и осколочно-стержневыми боевыми частями. В общей сложности под палубой носителя «Панциря-М» можно разместить 32 таких боеприпаса.

В процессе полёта 57Э6-Е1 способен разгоняться до 1300 м/с. Масса боевой части ракеты составляет 20 кг, радиус бесконтактного поражения ракеты со стержневыми зарядами — 7 м, вероятность прямого попадания — 95%.

Для своего класса у 57Э6-Е1 рекордные показатели дальности и высоты поражения воздушных объектов — 20 и 15 км соответственно. При этом ЗУР отличаются высокой манёвренностью.

За обнаружение целей, их сопровождение и наведение ударного вооружения отвечает командный модуль «Панциря-М». Он состоит из многоканальной системы управления, радиолокационной станции, оптического, инфракрасного и тепловизионного оборудования.

ЗРПК способен одновременно обстреливать до четырёх целей, атакующих с разных направлений в составе одной группы. На дальних дистанциях «Панцирь-М» применяет ракеты, на ближних расстояниях и в так называемой мёртвой зоне — пушки.

Масса оборудования, вооружения и боекомплекта детища тульского КБП составляет 8250 кг. Комплекс может устанавливаться на все типы боевых кораблей водоизмещением свыше 500 т.

Во время работы военно-морского салона в Петербурге в 2021 году представители «Высокоточных комплексов» заявили журналистам, что при разработке «Панциря-М» большое внимание уделялось «гибкости в вопросе интеграции с общекорабельными системами». В результате «Панцирь-М» можно устанавливать «как на вновь строящиеся корабли, так и перевооружать ранее построенные».

Так, по информации Минобороны РФ, в настоящее время ЗРПК оснащён ракетный катер «Шуя» Черноморского флота.

Ожидается, что, помимо МРК «Каракурт», в ближайшей перспективе «Панцирь-М» получат фрегаты проекта 22350 и большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов», который в настоящее время проходит модернизацию.

В беседе с RT эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков отметил целесообразность увеличения количества кораблей, на которые имеет смысл установить «Панцирь-М». По его словам, ЗРПК станет надёжным средством самообороны для корветов проекта 22160 и проекта 21631.

Напомним, сейчас для нужд ПВО на кораблях проекта 22160 применяются зенитные комплексы «Гибка» и ПЗРК «Игла», а на корветах проекта 21631 — установки «Гибка» и усовершенствованные комплексы АК-630М-2 «Дуэт».

«Панцирь-М» — это полноценное самодостаточное средство ПВО, которое способно защитить носитель от противокорабельных ракет, БПЛА и других угроз. К тому же недавно этот ЗРПК получил современную систему обнаружения целей и эффективные радиолокационные средства. На мой взгляд, «Панцирем-М» необходимо дооснастить уже построенные «Каракурты» и озаботиться их установкой на корабли проектов 22160 и 21631», — подчеркнул Жаворонков.

Под «Панцирем» и «Пальмой»

По мнению опрошенных RT экспертов, характер современных вооружённых конфликтов, включая СВО, требует усиления противовоздушной обороны военно-морских платформ.

«На мой взгляд, по мере возможностей необходимо оснащать флот современными средствами ПВО, которые хорошо показали себя в зоне боевых действий. К примеру, можно подумать над разработкой морской версии комплекса «Тор-М2». Конечно, это потребует времени на опытно-конструкторские работы и испытания», — сказал Сергей Ищенко.

По его словам, в настоящее время необходимо в полной мере реализовать планы по установке на корабли ВМФ комплекса «Панцирь-М» и во многом похожего на него ЗРАК «Пальма» («Палаш»).

Напомним, «Пальма» была создана на основе ЗРК «Сосна». Она может монтироваться на корабли любого класса водоизмещением свыше 500 т. Комплекс входит в арсенал фрегатов проекта 22350, корветов проекта 11661 и ракетных катеров проекта 12411.

По мнению Василия Дандыкина, современные российские морские средства ПВО соответствуют всем основным требованиям по скорости обнаружения целей и точности их поражения.