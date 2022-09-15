Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой Суреном Папикяном. Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что вооруженный конфликт на армяно-азербайджанской границе вспыхнул 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив друг друга в нарушении перемирия.
Министры обороны «обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе», уточнили в пресс-службе.
В ОДКБ сообщили ранее, что в настоящее время не ставится вопрос об отправке миротворческого контингента организации в Армению, так как сохраняется надежда на разрешение конфликта дипломатическим путем.