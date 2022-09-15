Госдеп: оружие США для Киева предназначено для защиты

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о словах официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что поставки Украине ракет большой дальности будут означать переход красной черты, заявил, что вооружения, которые США поставляют Киеву, предназначены исключительно для защиты украинской территории. Об этом сообщает ТАСС.

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Прайс отметил, что не будет отвечать на заявления российской стороны, но может подчеркнуть, что все оружие, что Штаты предоставили Украине, имеет только возможности защищать собственную территорию.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что Соединенные Штаты пока не планируют передавать Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.