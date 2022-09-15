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44 минуты назад

Глава ЕК выступила за поставку Украине танков

Елена Прошина

Украина должна получить то вооружение, в котором нуждается, в том числе боевые танки. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

Глава ЕК выступила за поставку Украине танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза должны относиться к нуждам Украины «серьезно» и если власти страны говорят, что «им требуются боевые танки, то ЕС необходимо поставить их». По ее мнению, Киев «точно знает, что ему нужно для защиты».

«Я выступаю за то, чтобы европейские страны отправили то, что Украине действительно нужно», — заключила глава ЕК.

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Ранее стало известно, что США поставят Киеву передовые ракетные системы. Кроме того Вашингтон может в ближайшее время анонсировать новый пакет военной помощи Украине.

Армия,Еврокомиссия,ЕС,
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