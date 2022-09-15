Глава ЕК выступила за поставку Украине танков

Украина должна получить то вооружение, в котором нуждается, в том числе боевые танки. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

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Фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза должны относиться к нуждам Украины «серьезно» и если власти страны говорят, что «им требуются боевые танки, то ЕС необходимо поставить их». По ее мнению, Киев «точно знает, что ему нужно для защиты».

«Я выступаю за то, чтобы европейские страны отправили то, что Украине действительно нужно», — заключила глава ЕК.