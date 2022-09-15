Курский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам… Также ведется набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что Курская область отправила больше 800 добровольцев в подразделения, которые участвуют в спецоперации.

Ранее Кадыров заявил, что главы российских регионов должны помочь в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.