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21 минуту назад

Delfi: эсминец ВМС США прибыл в Ригу для демонстрации поддержки Латвии

Газета.Ruиещё 2

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в четверг в порт Риги с целью демонстрации поддержки Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Эсминец ВМС США прибыл в Ригу
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

По словам командира корабля Аарона Арки, пребывание эсминца в Риге должно послужить Латвии напоминанием о том, что Штаты полностью поддерживают Североатлантический альянс и государства Балтии.

В публикации отмечается, что экипаж эсминца проведет встречи с гражданскими и военными представителями Латвии с целью «укрепления отношений между двумя странами».

Ранее посольство США в Латвии заявило, что десантный корабль американских военно-морских сил Kearsarge, который зашел в порт Риги для усиления безопасности Балтики, вероятно, является самым крупным судном, которое когда-либо заходило в латвийский порт.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ходе пресс-конференции на шведском острове Готланд заявил, что его страна наряду с Латвией и Литвой в качестве ответа на российскую специальную военную операцию на Украине укрепит свою оборону на суше, в воздухе и на море.

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