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47 минут назад

В Германии объяснили отказ от поставок танков Украине

Газета.Ruиещё 4

Власти ФРГ согласовали отказ от передачи Украине танков Leopard, на которой настаивает Киев, внутри правящей коалиции, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, пишет Bild.

Глава ЕК выступила за поставку Украине танков
Фото: ReutersReuters

По его словам, соответствующее решение связано с тем, что подготовка украинских военных для управления этой боевой техникой заняла бы слишком много времени. С точки зрения Клингбайля, учитывая необходимость обучения солдат ВСУ для использования Leopard, их передача считается не слишком целесообразной в текущей ситуации.

Он также добавил, что немецкое правительство единодушно в своем мнении о том, что пока эти танки поставляться Киеву не будут.

"Подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе конфликта. Во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские солдаты сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось", - заключил Клингбайль.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, в котором нуждается, в частности, боевые танки.

Армия,Еврокомиссия,
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