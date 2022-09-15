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Глава ЕК выступила за поставку Украине боевых танков

ТАССиещё 2

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что Украина должно получить то вооружение, в котором нуждается, в частности, боевые танки. Об этом она заявила в четверг германской газете Bild.

Глава ЕК выступила за поставку Украине танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если они говорят, что им нужны боевые танки, то мы должны относиться к этому серьезно и поставить их", - сказала она. По ее словам, Украина точно знает, что ей нужно для защиты.

"Я выступаю за то, чтобы европейские страны отправили то, что Украине действительно нужно", - добавила глава ЕК.

Конкретно от Германии Украина хочет получить наступательное вооружение, в частности, танки Leopard, но в Берлине пока не соглашаются на это.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Армия,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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