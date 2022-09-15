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14 часов назад

В НАТО признались в снижении запасов вооружения из-за Украины

Lenta.ruиещё 3

В НАТО признались в снижении запасов вооружения из-за Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах альянса снизились. Об этом он заявил в эфире CNN, передает РИА Новости.

Он уточнил, что такая ситуация сложилась вследствие поставок оружия Украине. «Поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. Нам нужно восстановить запасы», — сказал Столтенберг, добавив, что НАТО должна работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.

Ранее газета Wall Street Journal выяснила, что поскольку военные действия опустошают запасы американских вооружений, ряд чиновников опасается, что передача Киеву снарядов калибра 155 миллиметров оставляет их резервы в Соединенных Штатах «на неприятно низком уровне».

Со схожим заявлением выступила пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт. Она указала, что из-за помощи Украине склады Вооруженных сил Германии начали пустеть, и немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

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