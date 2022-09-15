Столтенберг: запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг заявил, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за поставок Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
«То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — рассказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО должна работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.
Ранее Столтенберг, выступая на форуме «Крымская платформа», заявил, что страны — члены Североатлантического альянса должны больше и быстрее помогать украинской армии с предоставлением вооружений.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.