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1 час назад

Столтенберг: запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву

Газета.Ru

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг заявил, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за поставок Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Столтенберг: запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — рассказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО должна работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.

Ранее Столтенберг, выступая на форуме «Крымская платформа», заявил, что страны — члены Североатлантического альянса должны больше и быстрее помогать украинской армии с предоставлением вооружений.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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