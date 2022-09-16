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27 минут назад

США направят Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные артиллерийские снаряды

ТАССиещё 4

Администрация США включила в очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского Министерства обороны.

Раскрыто содержание нового пакета помощи США Украине
Фото: U.S. Department of DefenseU.S. Department of Defense

В пакет помощи, в частности, включены 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 1 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, четыре противоартиллерийские РЛС, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. Кроме того, в список внесены четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, средства разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные средства, приборы ночного видения, "экипировка для холодной погоды и другое походное снаряжение".

В Минобороны сообщили, что США при нынешней администрации выделили на военную помощь Украине в общей сложности около $15,8 млрд, с 2014 года - примерно $17,9 млрд, с начала российской военной спецоперации - более $15,1 млрд.

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Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания РФ является долгосрочной стратегией Запада.

Армия,Владимир Путин,Администрация США,
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