Раскрыто содержание нового пакета помощи США Украине

Администрация США включила в очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского Министерства обороны.

Фото: U.S. Department of Defense U.S. Department of Defense

В пакет помощи, в частности, включены 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 1 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, четыре противоартиллерийские РЛС, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. Кроме того, в список внесены четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, средства разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные средства, приборы ночного видения, "экипировка для холодной погоды и другое походное снаряжение".

В Минобороны сообщили, что США при нынешней администрации выделили на военную помощь Украине в общей сложности около $15,8 млрд, с 2014 года - примерно $17,9 млрд, с начала российской военной спецоперации - более $15,1 млрд.