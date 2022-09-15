В США высказались о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS

Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.
Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.