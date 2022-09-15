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55 минут назад

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Деловая газета "Взгляд"

Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.

В США высказались о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS
Фото: ReutersReuters

Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.

МИД предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.

До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.

В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.

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