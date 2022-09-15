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1 час назад

Назван участок с наибольшими потерями ВСУ на фронте

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут наибольшие потери на фронте в ходе неудачных атак на Красный Лиман. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Назван участок фронта с наибольшими потерями ВСУ
Фото: 

По сведениям канала, ВСУ продолжают попытки прорваться в город из лесной зоны к юго-западу от Красного Лимана. «Вчера ближе к ночи была попытка ВСУ атаковать со стороны деревни Щурово, но они были остановлены ударами артиллерии», — говорится в сообщении.

ВСУ вновь попытались захватить Красный Лиман

В отряде «Кубань», который сдерживает украинских военных на этом участке фронта, сообщили, что ВСУ в последнее время несут наибольшие потери при попытке взять Красный Лиман.

Ранее сообщалось, что ВСУ силами львовской 65-й бригады попытались прорвать российскую оборону в районе Орехово. В результате боевых действий украинские военные были остановлены. «Один танк взят в качестве трофея, семь военнослужащих ВСУ попали в плен», — заявил военкор Евгений Поддубный.

Минобороны России заявило, что за последние сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 500 военнослужащих в Херсонской и Николаевской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли солдат из-за массированных ударов российских войск по 24-й и 28-й механизированным бригадам, а также 46-й аэромобильной бригаде.

Армия,Евгений Поддубный,Минобороны России,
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