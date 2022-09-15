Назван участок фронта с наибольшими потерями ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут наибольшие потери на фронте в ходе неудачных атак на Красный Лиман. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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По сведениям канала, ВСУ продолжают попытки прорваться в город из лесной зоны к юго-западу от Красного Лимана. «Вчера ближе к ночи была попытка ВСУ атаковать со стороны деревни Щурово, но они были остановлены ударами артиллерии», — говорится в сообщении.

В отряде «Кубань», который сдерживает украинских военных на этом участке фронта, сообщили, что ВСУ в последнее время несут наибольшие потери при попытке взять Красный Лиман.

Ранее сообщалось, что ВСУ силами львовской 65-й бригады попытались прорвать российскую оборону в районе Орехово. В результате боевых действий украинские военные были остановлены. «Один танк взят в качестве трофея, семь военнослужащих ВСУ попали в плен», — заявил военкор Евгений Поддубный.