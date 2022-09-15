Швейцария закупит у США новые истребители

Эту закупку новых истребителей у США одобрили даже несмотря на то, что швейцарские избиратели не проголосовали за инициативу по предотвращению сделки. Власти Швейцарии объяснили это тем, что у правительства не было достаточно времени для проведения голосования до истечения срока действия предложения американской компании Lockheed Martin по самолету F-35A, в результате чего Швейцария не смогла бы заменить свой стареющий парк истребителей.