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55 минут назад

Швейцария закупит у США новые истребители

Lenta.ru

Парламент Швейцарии дал согласие на покупку 36 самолетов F-35A на сумму свыше шести миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Digital Journal со ссылкой на AFP.

Швейцария закупит у США новые истребители
Фото: ShutterstockShutterstock

Покупка американских истребителей является частью бюджета швейцарской армии на 2022 год.

Эту закупку новых истребителей у США одобрили даже несмотря на то, что швейцарские избиратели не проголосовали за инициативу по предотвращению сделки. Власти Швейцарии объяснили это тем, что у правительства не было достаточно времени для проведения голосования до истечения срока действия предложения американской компании Lockheed Martin по самолету F-35A, в результате чего Швейцария не смогла бы заменить свой стареющий парк истребителей.

Таким образом, Швейцария присоединится к растущему числу европейских стран, выбравших многоцелевой боевой самолет F-35A, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Финляндию, Италию, Грецию, Германию, Нидерланды, Норвегию и Польшу.

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