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43 минуты назад

ВСУ обстреляли Горловку из Ураганов

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Горловке из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Горловку из Ураганов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, огонь велся со стороны Константиновки, всего было выпущено три ракеты.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Красного Лимана в ДНР была уничтожена боевая машина «Ураган», принадлежащая ВСУ. Кроме того, российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Северска ДНР, а также возле Харькова и Изюма.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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