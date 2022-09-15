Минобороны РФ вооружит новые части ЗВО новейшими танками Т-90М «Прорыв»

Минобороны РФ вооружит новые части на западном направлении самыми современными танками Т-90М «Прорыв», сообщают «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

Отмечается, что по основным характеристикам этот танк не уступает перспективному танку Т-14 «Армата».

Т-90М — самая совершенная модернизация созданного в 90-х годах ХХ века танка Т-90. Танк обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты «Реликт». Он предназначен для защиты от бронебойных снарядов. Танк использует орудие 2А82-1М 125 мм, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы. По системам связи и управления Т-90М унифицирован с танком Т-14 «Армата», от которого первый отличается меньшей стоимостью и простотой обслуживания.

В мае глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 новых частей и соединений. По его словам, такое решение стало ответом на действия НАТО на этом направлении.

Минобороны России в преддверии Дня танкиста получило от «Уралвагонзавода» партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.

Также стало известно, что танки Т-90М, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, получили дополнительную защиту.