В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Военкор объяснил важность взятия под контроль Майорска союзными силами

Lenta.ru

Взяв под контроль Майорск, союзные силы лишили украинские войска огневых точек, с которых они вели обстрелы Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Важность освобождения населенного пункта в беседе с «360» объяснил военный корреспондент Денис Григорюк.

Военкор: союзные силы лишили ВСУ огневых точек для обстрелов Горловки
Фото: Виктор Антонюк / РИА НовостиВиктор Антонюк / РИА Новости

Он рассказал, что в Майорске находился пост, через который люди ездили на Украину. Там же, отметил журналист, расположена железная дорога, имеющая стратегическое значение.

«Кроме того, Майорск важен и тем, что союзники подбираются все ближе к Артемовску. Пока что там только бойцы [частной военной компании] ЧВК "Вагнер", но, может, и с этой стороны им удастся зайти», — считает Григорюк.

По его словам, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились нескольких позиций, с которых обстреливали территории Горловки, на данном направлении все еще могут продолжаться позиционные бои. Военкор привел в пример поселок Пески в ДНР, который контролировался союзниками, однако боестолкновения там продолжались.

«Пока однозначно что-то сказать нельзя», — заметил Григорюк и добавил, что украинские военнослужащие могут наносить удары с других направлений.

«Там еще есть Озаряновка, Курдюмовка и еще населенные пункты, откуда они стреляют и откуда их еще выбивать придется», — заключил журналист.

В четверг, 15 сентября, стало известно, что группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке армии России взяли под контроль Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в ДНР.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители