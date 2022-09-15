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1 час назад

Польский профессор объяснил, почему РФ не применит ядерное оружие

Россия не будет применять ядерное оружие, она им лишь запугивает. Об этом в беседе c Radio WNET заявил польский профессор Ромуальд Шереметев, пишет RT.

Польский профессор объяснил, почему РФ не применит ядерное оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, после Второй мировой войны мир уже несколько раз сталкивался с угрозой применения ядерного оружия, однако этого не случилось.

«Путин отдает себе отчет в том, что нельзя применить оружие, которое приведет к самоубийству. Скорее это вопрос запугивания, обладания такой дубинкой», — сказал Шереметев.

Он добавил, что уверен в том, что Кремль не решится прибегнуть к своему ядерному арсеналу. При этом профессор заметил, что задействовав Запорожскую АЭС, Россия может применить ядерное оружие, но не делает этого.

«Теоретически было бы очень легко применить ядерное оружие, запустив атомную электростанцию на Украине. А ведь некоторые электростанции уже находятся в российских лапах. И что? Опять нет», - сказал эксперт.

Он назвал россиян мастерами запугивания, а людей, которые боятся достаточно много, т.к. перспектива того, что «ядерная бомба упадет на наши головы, не особо приятна».

Армия,Владимир Путин,
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