Старовойт заявил о подавлении огневых точек ВСУ на границе с Курской областью

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что огневые точки Вооруженных сил Украины, атаковавших приграничную деревню Елизаветовка, удалось подавить. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Фото: Kurskadm./Wikipedia Kurskadm./Wikipedia

«Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района», — написал Старовойт.

По его словам, при помощи ответного огня огневые точки военных получилось подавить.

Сведения о количестве ликвидированных военных ВСУ сейчас не приводятся.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.