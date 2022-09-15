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1 час назад

Старовойт заявил о подавлении огневых точек ВСУ на границе с Курской областью

Газета.Ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что огневые точки Вооруженных сил Украины, атаковавших приграничную деревню Елизаветовка, удалось подавить. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Старовойт заявил о подавлении огневых точек ВСУ на границе с Курской областью
Фото: Kurskadm./WikipediaKurskadm./Wikipedia

«Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района», — написал Старовойт.

По его словам, при помощи ответного огня огневые точки военных получилось подавить.

Сведения о количестве ликвидированных военных ВСУ сейчас не приводятся.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Роман Старовойт,Владимир Путин,
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