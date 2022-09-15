В ОДКБ оценили возможность отправки сил в Армению

Речи об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Армению пока не идет, организация надеется на дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил сегодня глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, пишет РИА Новости.
Отвечая на вопросы журналистов, Сидоров призвал пока «не забегать вперед», и напомнил о том, что Армении и Азербайджану удалось договориться о перемирии.
«О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», - подчеркнул он.
Глава объединенного штаба также отметил, что в организации надеются на то, что «эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном», будет решена политико-дипломатическими методами.
Вооруженное противостояние на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив друг друга в нарушении перемирия.
В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военнослужащие обстреляли города Горис, Сотк и Джермук. По словам премьер-министра Армении, 49 человек были убиты. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и ООН.
При этом власти Азербайджана возложили ответственность за происходящее на Армению, отметив, что военнослужащие вынуждены были предпринять «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии». Накануне стороны договорились о прекращении огня.