В ОДКБ оценили возможность отправки сил в Армению

Речи об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Армению пока не идет, организация надеется на дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил сегодня глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, пишет РИА Новости.

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Отвечая на вопросы журналистов, Сидоров призвал пока «не забегать вперед», и напомнил о том, что Армении и Азербайджану удалось договориться о перемирии.

«О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», - подчеркнул он.

Глава объединенного штаба также отметил, что в организации надеются на то, что «эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном», будет решена политико-дипломатическими методами.

Вооруженное противостояние на армяно-азербайджанской границе вспыхнуло 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив друг друга в нарушении перемирия.

В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военнослужащие обстреляли города Горис, Сотк и Джермук. По словам премьер-министра Армении, 49 человек были убиты. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и ООН.