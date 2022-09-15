Опубликованы редкие кадры бомбометания Су-34 по позициям ВСУ

Опубликованы редкие кадры бомбометания Су-34 в ходе спецоперации.
Истребитель-бомбардировщик разбомбил позиции ВСУ в лесополосе под Соледаром, оказывая поддержку пехоте. Видно, что "Адский утенок" нанес около десяти ударов.
Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 был принят на вооружение в 2014 году. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средств ПВО.
Самолет имеет двенадцать точек подвески. В его арсенале есть управляемые ракеты X-29, Х59M, Р-27, Р-77, Р-73. А также корректируемые бомбы КАБ-500 и КАБ-1500.
Су-34 оснащен оптической системой "Платан", которая позволяет наводить средства поражения с лазерными ГСН на цель.