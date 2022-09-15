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34 минуты назад

В Германии отказались считать контрнаступление Украины полномасштабным

Елена Прошина

Нельзя рассматривать недавние «успехи» ВСУ как полномасштабное контрнаступление. Такое мнение высказал генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Focus.

В Германии отказались считать контрнаступление Украины полномасштабным
Фото: ReutersReuters

«Я осторожен с терминами», - сказал Цорн.

По его словам, в лучшем случае можно говорить о «контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населенные пункты или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию назад на широком фронте».

«Даже приближающаяся зима не уменьшит страданий – наоборот», - сказал эксперт.

Он также заявил, что сомневается, что у ВСУ хватит сил для контрнаступления, так как для этого им нужно превосходство как минимум три к одному.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских военных еще только начинается. По его словам, действия ВСУ были очень методично спланированы. Он также подчеркнул, что США поддержали Украину всеми необходимыми для этого средствами.

Армия,Энтони Блинкен,
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