В Германии отказались считать контрнаступление Украины полномасштабным

Нельзя рассматривать недавние «успехи» ВСУ как полномасштабное контрнаступление. Такое мнение высказал генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Focus.

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«Я осторожен с терминами», - сказал Цорн.

По его словам, в лучшем случае можно говорить о «контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населенные пункты или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию назад на широком фронте».

«Даже приближающаяся зима не уменьшит страданий – наоборот», - сказал эксперт.

Он также заявил, что сомневается, что у ВСУ хватит сил для контрнаступления, так как для этого им нужно превосходство как минимум три к одному.